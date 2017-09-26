В Подмосковье ликвидировали 90 процентов нелегальных маршрутов

Количество нелегальных маршрутов на территории Подмосковья с начала года сократилось на 90 процентов. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 26 сентября.

«Проделана масштабная работа, которая позволила повысить безопасность и качество пассажирских перевозок на территории Московской области. Мы продолжим борьбу с нелегалами. Наша цель — полностью ликвидировать возможность работы таких недобросовестных компаний, это залог безопасности перевозок пассажиров», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Всего работа по пресечению незаконной деятельности на транспорте велась в 24 муниципалитетах, уточняет издание. Так, в городском округе Балашиха ликвидировано 11 перевозчиков. В городском округе Люберцы пресечена деятельность 14 нелегальных перевозчиков. В Щелковском районе прекращена работа восьми незаконных компаний.

10 августа Тресков сообщил, что в регионе удалось сократить срок ликвидации последствий ДТП на дорогах в 15 раз благодаря созданию мобильных бригад. Министр подчеркнул, что опыт по созданию мобильных бригад по предотвращению ДТП уникален не только для Подмосковья, но и России в целом.