В Подмосковье продемонстрируют работу мобильных бригад по предотвращению ДТП

Власти Подмосковья представят уникальный опыт работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 августа.

Презентация работы мобильных бригад на примере одной из самых аварийных трасс области — Пятницком шоссе пройдет в ситуационном центре в Красногорске 10 августа.

В мероприятии примет участие министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков, представители регионального Минтранса и ситуационного центра.

Мобильные бригады созданы в апреле текущего года и отвечают за оперативное восстановление дорожной инфраструктуры в результате ДТП. В их зоне ответственности находится установка или восстановление автомобильных и пешеходных ограждений, светофоров, дорожной разметки, необходимых дорожных знаков и освещения.

17 июля в Минтрансе Подмосковья отчитались о проведении ремонтных работ на 13 участках региональных трасс. Глава ведомства сообщил, что дорожными службами полностью завершена реконструкция автодорог в Ногинском, Раменском и Щелковском районах.