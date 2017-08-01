Глава Подмосковья призвал чиновников не упускать время из-за отпусков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал чиновников региональной администрации и муниципальных образований не снижать темп реализации приоритетных программ, несмотря на сезон отпусков. Его слова во вторник, 1 августа, передает РИАМО.

«Огромное количество работ приходится на весенне-летний период. Прошу быть мобилизованными и добросовестно реализовывать те программы, которые у нас приняты, которые являются у нас приоритетами», — сказал Воробьев на заседании правительства.

В частности, он отметил, что в летний период активно ведутся стройки социальных объектов и ремонтируются дороги.

17 июля в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отчитались о проведении ремонтных работ на 13 участках региональных трасс. Глава ведомства Игорь Тресков сообщил, что дорожными службами полностью завершена реконструкция автодорог в Ногинском, Раменском и Щелковском районах.

