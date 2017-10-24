Глава Подмосковья оценил результативность роуд-шоу

Роуд-шоу инвестиционной привлекательности Подмосковья демонстрируют свою результативность, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 24 октября.

«В Испании, Германии, Франции, Италии, Финляндии мы представляем ресурсы нашего региона, показываем конкурентные преимущества, рассказываем о программах поддержки бизнеса — это инфраструктура, компенсация капитальных затрат. Все это имеет результат», — сказал Воробьев.

Он отметил, что одним из достижений стало предстоящее строительство сырного кластера в Дмитровском районе. «Это, в том числе, случилось благодаря активной нашей экспансии на европейские рынки. Мы там ищем инвесторов, приглашаем их и создаем максимально комфортные условия», — сказал глава региона.

Воробьев также сообщил, что до конца года в Подмосковье откроются около 30 новых предприятий. В частности, на территории региона строят производства такие крупные компании, как NC Milk, Mercedes. «Японские партнеры начинают строительство завода по производству малолитражных грузовых автомобилей в Химках. Все это наши маленькие победы, которыми мы очень дорожим», — рассказал он.

Ранее во вторник министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев заявил, что на территории Дмитровского района Московской области создадут кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции.

В июле он сообщил, что Мособласть по большинству показателей инвестиционной привлекательности входит в тройку лидеров в России.

