Роуд-шоу Московской области стартовало во Франции

Делегация Московской области презентует инвестиционный потенциал региона представителям иностранных деловых кругов на роуд-шоу, которое стартовало во французском Лионе в четверг, 12 октября. Об этом «Ленте.ру» рассказали в подмосковном правительстве.

Эксперты расскажут заинтересованным предпринимателям о возможностях развития бизнеса на территории Подмосковья. В частности, презентацию инфраструктуры и порядка реализации инвестиционных проектов представляет министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, его заместитель Антон Логинов, врио генерального директора АО «Корпорация развития Московской области» Кирилл Бычков.

В ходе конференции запланированы выступления на тему политико-экономических отношений между двумя странами. Среди спикеров — генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, заместитель директора исследовательского центра Обсерво при CCI France Russie Игорь Деланоэ. Кроме того, французам продемонстрируют проекты компаний-инвесторов, которые успешно реализуются на территории региона. Речь идет о таких игроках рынка, как ООО «Ашан», ООО «Леруа Мерлен Россия» и др.

Презентация инвестпотенциала Московской области проходит во Франции по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мероприятие завершится 13 октября в Страсбурге.

6 октября Денис Буцаев сообщил, что власти Подмосковья планируют представить инвестиционный потенциал региона в рамках роуд-шоу в Индии в 2018 году. В качестве возможной площади рассматриваются Дели, Мумбаи или Бангалор.

В середине прошлого месяца подмосковная делегация продемонстрировала свои возможности на роуд-шоу в Финляндии.