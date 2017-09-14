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Подмосковье презентует свой инвестиционный потенциал в Финляндии

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Денис Буцаев
Денис Буцаев

Власти Подмосковья представят инвестиционный потенциал региона во время роуд-шоу в Финляндии, которое откроется в четверг, 14 сентября, в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Делегацию Мособласти возглавит министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев. В первый день мероприятия состоится конференция, в ходе которой российская сторона расскажет финским предпринимателям о возможностях развития бизнеса и перспективных отраслях сотрудничества.

Планируется, что после конференции Буцаев встретится с вице-мэром Хельсинки Анни Синнемяки, чрезвычайным и полномочным послом России в Финляндии Павлом Кузнецовым и заместителем госсекретаря по внешнеэкономическим связям МИД Финляндии Маркку Кейнянен.

15 сентября, во второй и заключительный день мероприятия, представители Московской области посетят финские предприятия «Валио», Huhtamaki и бизнес-акселератор Startup Sauna.

Накануне в Сергиево-Посадском районе состоялась презентация инвестиционного потенциала региона для иностранных предпринимателей. В мероприятии приняли участие представители 13 стран, в частности, из Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Исландии, Аргентины.

В тот же день губернатор Мособласти Андрей Воробьев на встрече с руководством американской торговой палаты в России и представителями бизнес-сообщества заявил, что рассчитывает на дальнейшее развитие компаний с американским капиталом на территории Подмосковья.

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