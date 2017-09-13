Представители 13 стран приняли участие в подмосковном роуд-шоу

Презентация инвестиционного потенциала Московской области для иностранных предпринимателей состоялась в Сергиево-Посадском районе в среду, 13 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В мероприятии приняли участие представители 13 стран, в частности, руководители и представители зарубежных экономических союзов, палат, ассоциаций, руководители зарубежных компаний.

«Были как наши стандартные партнеры — Германия, Италия, Франция, Швейцария, так и довольно интересные страны, такие как Исландия, Аргентина, которые не имеют на данный момент представительств промышленных предприятий в Московской области, — рассказал замминистра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов. — Но будем надеяться, все еще впереди».

Он подчеркнул, что власти региона делают все, чтобы Подмосковье было привлекательно для инвесторов: «Сегодняшнее мероприятие одна из цепочек целой программы по работе с иностранным бизнесом».

Логинов добавил, что после роуд-шоу представители из посольства Аргентины заявили о возможности сбыта своей морской продукции и мяса на территории региона.

Ранее в среду губернатор Мособласти Андрей Воробьев на встрече с руководством американской торговой палаты в России и представителями бизнес-сообщества заявил, что рассчитывает на дальнейшее развитие компаний с американским капиталом на территории Подмосковья.