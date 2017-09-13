Воробьев оценил развитие компаний с американским капиталом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что рассчитывает на дальнейшее развитие компаний с американским капиталом на территории Подмосковья. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 13 сентября.

Воробьев встретился с руководством американской торговой палаты в России и представителями бизнес-сообщества. Стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества.

«У нас работают более 80 компаний из США. Это гиганты. Очень приятно, что наше сотрудничество развивается. На каждом крупном мероприятии мы имеем переговоры о новых компаниях», — сказал он, открывая встречу.

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Губернатор отметил, что власти Подмосковья готовы бороться с трудностями, которые возникают у американских компаний. Для этого разработаны соответствующие программы поддержки.

В свою очередь президент американской торговой палаты в России Алексей Родзянко отметил, что несмотря на возникающие трудности, иностранные компании продолжают «развиваться и инвестировать».

19 июля министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев заявил, что Московская область имеет высокий показатель инвестиционной привлекательности.

7 июля сообщалось, что европейская компания Metro Cash & Carry планирует в течение трех лет инвестировать в Подмосковье 80 миллионов евро.