Власти Подмосковья задумались о роуд-шоу в Индии

Власти Подмосковья планируют представить инвестиционный потенциал региона в рамках роуд-шоу в Индии в 2018 году. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области в пятницу, 6 октября.

«Мы прорабатывали некоторое время назад несколько локаций в Индии для роуд-шоу. Сейчас было предложение от наших коллег, чтобы расширить и сделать роуд-шоу по нескольким крупнейшим финансовым и промышленным центрам Индии. Мы подготовим проект до конца года», — сказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Ранее в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев и члены правительства региона провели рабочую встречу с послом Индии в России Панкаджем Сараном и представителями индийского бизнеса. Саран предложил провести мероприятие в Дели, Мумбаи или Бангалоре. Он подчеркнул, что индийское бизнес-сообщество заинтересовано в расширении сотрудничества. «Посольство Индии будет радо оказать вам все необходимое содействие в проведении роуд-шоу», — добавил представитель дипмиссии.

13 сентября в Сергиево-Посадском районе состоялась презентация инвестиционного потенциала региона для иностранных предпринимателей. В мероприятии приняли участие представители 13 стран, в частности, из Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Исландии, Аргентины. На следующий день подмосковная делегация продемонстрировала свои возможности на роуд-шоу в Финляндии.

В июле Денис Буцаев сообщил, что Мособласть по большинству показателей инвестиционной привлекательности входит в тройку лидеров в России.