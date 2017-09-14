Власти Подмосковья похвастались перед финнами экономическими показателями

Московская область занимает третье место после Москвы и Тюменской области по объему валового регионального продукта, заявил министра инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводит РИАМО в четверг, 14 сентября.

«ВРП [региона] равен 53,76 миллиарда евро, что составляет порядка 5 процентов от ВВП Российской Федерации», — сказал Буцаев на роуд-шоу в Финляндии.

Он добавил, что Подмосковье занимает первое место в стране по показателям промышленного развития, второе — по показателям оборота розничной торговли и третье — по уровню жизни населения.

Ранее в четверг сообщалось, что в Хельсинки стартует двухдневное роуд-шоу, в ходе которого власти Московской области представят инвестиционный потенциал региона для иностранных деловых кругов. В мероприятии, помимо Буцаева, примут участие его заместитель Антон Логинов, генеральный директор АО «Корпорация развития Московской области» Кирилл Бычков, врио торгового представителя России в Финляндии Сергей Синельников, гендиректор Восточного офиса финской промышленности Илкка Салонен и гендиректор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.

В первый день мероприятия состоится конференция, в ходе которой российская сторона расскажет финским предпринимателям о возможностях развития бизнеса и перспективных отраслях сотрудничества.

Накануне губернатор Мособласти Андрей Воробьев на встрече с руководством американской торговой палаты в России и представителями бизнес-сообщества заявил, что рассчитывает на дальнейшее развитие компаний с американским капиталом на территории Подмосковья.

