Воробьев пообещал найти возможность повысить зарплату спортинструкторам

Власти Подмосковья проработают вопрос повышения заработной платы инструкторам по спорту, которые работают в бюджетных учреждениях, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 20 октября.

Глава региона прибыл с рабочим визитом в Воскресенск, где осмотрел новые дороги, проверил ход капитального ремонта в многоквартирных домах, пообщался с жителями. Так, мужчина, работающий инструктором по спорту, рассказал Воробьеву об отсутствии индексации заработной платы. «Будем знать. Будем находить возможность», — отреагировал губернатор.

В Подмосковье с 1 сентября на пять процентов была увеличена зарплата учителей. Примерно такое же повышение окладов произошло у врачей и социальных работников. При этом зарплаты младших воспитателей и нянечек в детских садах выросли на 70 процентов, пишет РИАМО.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил, что средняя зарплата врача в регионе составляет 74 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата в России в августе составляла 38 040 рублей, сообщал Росстат. По сравнению с августом 2016 года, она выросла на 7,1 процента в реальном выражении, по сравнению с июлем 2017-го — снизилась на 1,5 процента.