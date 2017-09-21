Подмосковным врачам поднимут зарплату

Средняя зарплата врача в Подмосковье к концу года увеличится на девять тысяч рублей, заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Его слова приводит РИАМО в четверг, 21 сентября.

«На конец года мы планируем среднюю заработную плату по врачам в размере 83 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 46 тысяч рублей, по младшему персоналу — 42 тысячи рублей», — сказал Марков.

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Он уточнил, в настоящий момент средняя зарплата врача в регионе составляет 74 тысячи рублей.

18 июля сообщалось, что власти Подмосковья увеличили расходы на образование и здравоохранение.

14 июля первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова заявила, что до конца года на работу в села региона планируется привлечь около 150 врачей. В рамках федеральной программы «Земский доктор» специалист, устроившийся в сельские медицинские учреждения, получает единовременное пособие в размере миллиона рублей. При этом врач обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет.