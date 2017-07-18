Власти Подмосковья увеличили расходы на образование и здравоохранение

Бюджет Московской области на 2017 год составляет 534 миллиарда рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 18 июля.

«Много изменений принято в бюджет этого года. Конечно, увеличены расходы на образование и здравоохранение, по сравнению с 2016 годом расходы на здравоохранение увеличили на 2,5 миллиарда рублей, на образование — на 11 миллиардов рублей», — сказал Брынцалов.

Он пояснил, что это в том числе связано с майским увеличением зарплат бюджетников. Кроме того, по его словам, теперь многодетные семьи могут получить субсидию на покупку школьной формы для детей. Также в два раза были увеличены выплаты на рождение детей.

Накануне министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев заявил, что более 60 миллионов рублей поступило от предприятий-банкротов в бюджет Московской области за первое полугодие.

14 июля сообщалось, что около 150 врачей планируется привлечь на работу в села Московской области по федеральной программе «Земский доктор» до конца года.