Предприятия-банкроты перечислили в бюджет Подмосковья свыше 60 миллионов рублей

Более 60 миллионов рублей поступило от предприятий-банкротов в бюджет Московской области с начала года, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 17 июля.

«В счет удовлетворения требований Московской области как кредитора в делах о банкротстве в областной бюджет поступило около 61,5 миллиона рублей, — сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев. По его словам, до конца года, как ожидается, бюджет получит не менее 111 миллионов рублей.

12 июля сообщалось, что в федеральный бюджет по итогам первого полугодия поступило более 300 миллиардов рублей за счет налогов, собранных в Московской области.

В середине июня министр социального развития региона Ирина Фаевская заявила, что бюджет Подмосковья пополнился на 2,7 миллиарда рублей за счет налогов от трудовых мигрантов. В прошлом году казна региона увеличилась на 6,2 миллиарда рублей за счет них.