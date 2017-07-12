Подмосковье перечислило 300 миллиардов налогов в федеральный бюджет

В федеральный бюджет по итогам первого полугодия поступило более 300 миллиардов рублей за счет налогов, собранных в Московской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 12 июля.

«От налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Московской области, в консолидированный бюджет РФ поступило налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 337,3 миллиарда рублей, что на 13 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года», – говорится в сообщении управления Федеральной налоговой службы России по Мособласти.

Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды в январе-июне составили 151,7 миллиарда рублей. Общий прирост поступлений в консолидированный бюджет страны составил почти 40 миллиардов рублей.

15 июня министр социального развития региона Ирина Фаевская сообщила, что в бюджет Московской области поступило 2,7 миллиарда рублей налогов от трудовых мигрантов. В прошлом году казна региона пополнилась на 6,2 миллиарда рублей за счет них.

