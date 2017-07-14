На работу в подмосковные села с начала года приехали почти 90 врачей

Около 150 врачей планируется привлечь на работу в села Московской области по федеральной программе «Земский доктор» до конца года, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 14 апреля.

«С начала 2017 года в Подмосковье на работу в сельскую местность принято 87 врачей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

В рамках программы специалист, устроившийся в сельские медицинские учреждения, получает единовременное пособие в размере миллиона рублей. При этом врач обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет, уточняется в сообщении.

Средства на пособия выделяются из федерального и регионального бюджетов.

В прошлом году на работу в подмосковных селах устроились 250 врачей.

По данным РИА Новости, Минздрав намерен продлить федеральную программу «Земский доктор» на 2018 год. На ее реализацию планируется выделить 3,2 миллиарда рублей.