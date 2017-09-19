Популярность диспансеризации возросла в Подмосковье

Более 70 процентов жителей Подмосковья уже прошли плановое медицинское обследование в текущем году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 19 сентября.

«В настоящий момент в Московской области диспансеризацию прошли более 929 тысяч жителей. (…) Это на 124 тысячи больше числа обследованных за аналогичный период 2016 года», — сказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

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Почти у половины тех, кто прошел диспансеризацию, были выявлены заболевания, требующие оказания специализированной медицинской помощи. 36,5 процентов признаны практически здоровыми, 15 процентов имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, говорится в сообщении.

«Диспансеризация предусматривает осмотр у врачей-специалистов, ряд анализов и обследований. Это эффективный способ выявления хронических неинфекционных заболеваний и риска их развития», — отметила первый зампред.

В середине июля сообщалось, что в Московской области с начала года в ходе диспансеризации было выявлено более 98 тысяч случаев различных заболеваний.

С прошлого года в регионе действует программа «Единый день диспансеризации», в рамках который жители области старше 21 года могут бесплатно посетить различных специалистов. Диспансеризацию можно проходить раз в три года.