Воробьев поручил муниципалитетам готовиться к новой системе сбора мусора

Все муниципальные образования Московской области должны готовиться к переходу на систему раздельного сбора мусора, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

«Пионер в раздельном сборе мусора у нас Мытищи, за ними 13 муниципалитетов, крупных городов включились в наладку работы по раздельному сбору мусора. Это работа, которая должна быть организована на всех без исключения территориях», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он отметил, что только таким путем можно решить существующую проблему с мусором.

12 декабря Андрей Воробьев призвал выработать принципы законодательного регулирования раздельного сбора мусора. Соответствующее заявление он сделал, выступая на выставке-форуме «Экотех-2017» в Красногорске. По его словам, современные способы сбора и утилизации бытовых отходов требуют объединения усилий экологов, экспертов и граждан.

Новую культуру обращения с отходами жителям будут прививать постепенно, отметил губернатор.

На территории Мытищ с 2009 года реализуется программа по внедрению раздельного сбора мусора. В городе установлены более 300 контейнерных площадок и работает пункт переработки отходов. В 2018 году раздельный сбор будет внедрен в Подмосковье повсеместно.

