Воробьев призвал законодательно отрегулировать раздельный сбор мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал выработать принципы законодательного регулирования раздельного сбора мусора. Соответствующее заявление он сделал, выступая на выставке-форуме «Экотех-2017» в Красногорске во вторник, 12 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нам необходим закон, который бы предполагал раздельный сбор мусора. Никто из нас сегодня не разделяет мусор, а это значит, что огромная нагрузка на экологию происходит в месте его концентрации», — сказал Воробьев.

По его словам, необходимо провести большую аналитическую работу, чтобы учесть все аспекты. «Естественно, те, кто разделяет мусор, должны платить меньше, чем те, кто игнорирует требования, правила, законы. Такая практика всемирно используется, и Россия не должна быть исключением», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что современные способы сбора и утилизации бытовых отходов требуют объединения усилий экологов, экспертов и граждан.

21 ноября Андрей Воробьев заявил, что жителям региона будут постепенно прививать культуру раздельного сбора мусора. Ранее в том же месяце он сообщил, что систему раздельного сбора отходов со временем внедрят во всех городах и муниципальных образованиях региона.

В начале августа министр экологии и природопользования региона Александр Коган рассказал, что к 2021 году в регионе планируется построить два завода по термической переработке отходов и еще два — к 2022 году. Параллельно с этим планируется запустить шесть мусороперерабатывающих комплексов.