Губернатор Подмосковья заявил о значимости культуры раздельного сбора мусора

Власти Подмосковья будут постепенно прививать жителям региона культуру раздельного сбора мусора, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе роуд-шоу в японской столице. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 21 ноября.

«Один из важнейших компонентов — это сортировка мусора, эта культура развивалась в Японии на протяжении последних 50 лет. Здесь установлены парты для школьников, за которыми мы тоже успели посидеть, и наша задача эту культуру формировать», — сказал Воробьев.

Ранее во вторник делегация Подмосковья во главе с Воробьевым посетила мусоросжигательный завод в Токио. Губернатор рассказал, что Московская область будет перенимать японский опыт по утилизации отходов.

Планируется, что подобные мусоросжигающие заводы появятся в регионе до 2022 года. Особенность японской технологии в том, что отходы сжигаются при очень высокой температуре, и образуемый в процессе шлак полностью безопасен.

В начале месяца подмосковный губернатор во время визита в Мытищи, где с 2009 года реализуется программа по внедрению раздельного сбора мусора, заявил о намерении внедрить этот принцип во всех городах и муниципальных образованиях Мособласти.

7 августа председатель российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с Андреем Воробьевым призвал решать проблему утилизации мусора с помощью самых передовых технологий — посредством мусоросжигающих заводов.