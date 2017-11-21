Воробьев посетил японский мусоросжигательный завод

Делегация Московской области, которую возглавляет губернатор Андрей Воробьев, в рамках роуд-шоу посетила мусоросжигательный завод в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 21 ноября.

«На заводе, где мы находимся, мы видим рядом и школу, и гольф-клуб, жилой микрорайон. Завод соответствует всем необходимым стандартам, установлено 2,4 тысячи фильтров, которые обеспечивают абсолютную чистоту производства», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в Подмосковье будут строить заводы по этой же технологии.

Представитель предприятия выразил надежду на то, что их опыт поможет властям Мособласти. «Наш завод работает на оборудовании Hitachi, довольно надежном, которое позволяет стабильно круглый год избавляться от отходов», — добавил он.

Ожидается, что мусоросжигающие заводы по японской технологии появятся в Подмосковье до 2022 года. Особенность технологии в том, что отходы сжигаются при очень высокой температуре, и образуемый в процессе шлак полностью безопасен. Это означает, что рядом можно жить и заниматься сельским хозяйством.

В настоящее время в Токио действуют 21 суперсовременных предприятия по сжиганию мусора.

7 августа председатель российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с Андреем Воробьевым призвал решать проблему утилизации мусора с помощью самых передовых технологий — посредством мусоросжигающих заводов.