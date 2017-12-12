Воробьев посетил международный форум экотехнологий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии международной выставки-форума «Экотех-2017», которая проходит в подмосковном Красногорске, передает во вторник, 12 декабря, корреспондент «Ленты.ру».

Воробьев лично представил стенд с достижениями региона в экологической сфере специальному представителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову и главе Минприроды России Сергею Донскому.

«Я от имени Московской области хочу поприветствовать вас на нашей земле. И поблагодарить министерство природных ресурсов и всю дружную команду Сергея Ефимовича [Донского] за то, что эта выставка, эта работа, это мероприятие, обсуждение самых актуальных экологических вызовов становится регулярным», — сказал губернатор.

В свою очередь, Донской рассказал, что сегодня размер рынка экологических технологий оценивается в пять триллионов долларов. «Это огромный рынок, и мы должны занять на этом рынке свою нишу», — подчеркнул он.

18 октября Сергей Донской сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по количеству экологических мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку.

Международная выставка-форум «Экотех» работает в Красногорске 12-14 декабря. В рамках мероприятия будут подведены итоги Года экологии в России. Основные разделы стенда Московской области посвящены формированию современной отрасли обращения с отходами, устранению источников загрязнения рек, расширению сети особо охраняемых природных территорий.