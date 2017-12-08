Воробьев отметил вклад молодежи в программу «Чистое Подмосковье»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды активистам и победителям социального эксперимента «Чистое Подмосковье», а также авторам видеороликов о незаконном выбросе мусора. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 8 декабря.

«Рад видеть столько молодых неравнодушных людей. Сегодня мы встречаемся с очень заботливыми молодыми людьми, которые не могут согласиться с тем, что то место, где мы живем, может выглядеть плохо, грязно, запущено. В этой связи мы в этом году проводили и проводим большую работу. Ни региональные, ни муниципальные власти не могут добиться чистоты. Опора на ребят, на организации, которые своим отношением нам помогают, наводят порядок там, где его не было», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что региональные власти открыли «очень большую программу по наведению чистоты и порядка в Московской области».

В середине ноября Андрей Воробьев призвал продолжить наводить порядок в муниципалитетах в рамках программы «Чистое Подмосковье».

18 сентября стало известно, что Подмосковье вошло в число лидеров по количеству экологических мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку. Ранее в том же месяце

сообщалось, что в области могут появиться «мусорные детективы», которые будут находить нарушителей чистоты и порядка.

Социальный эксперимент «Чистое Подмосковье» проводился в течение сентября и октября в 15 муниципалитетах. Всего в эксперименте приняли участие 300 человек, из которых 170 — это молодежь и дети. Также в регионе реализуется губернаторская программа с одноименным названием, в рамках которой представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД и других инспекций проводят антимусорные рейды.