Воробьев призвал продолжить реализацию программы «Чистое Подмосковье»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал продолжить наводить порядок в муниципалитетах в рамках программы «Чистое Подмосковье». Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в понедельник, 13 ноября.

«Большое количество общественников, неравнодушных людей включились в проект "Чистое Подмосковье" и самыми разными способами помогают тому, чтобы наши города, населенные пункты, дороги стали чистыми. Главам муниципалитетов необходимо продолжать работать по наведению порядка на вверенных им территориях», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства.

18 сентября стало известно, что Подмосковье вошло в число лидеров по количеству экологических мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку.

6 сентября сообщалось, что в Московской области могут появиться «мусорные детективы», которые будут находить нарушителей чистоты и порядка.

В рамках губернаторской программы «Чистое Подмосковье» регулярно проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на недопущение захламления территорий. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» ОНФ.