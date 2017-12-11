Власти Подмосковья подвели итоги экологических рейдов

Почти одну тысячу нарушений зафиксировали в ходе экологических рейдов в рамках программы «Чистое Подмосковье» в 2017 году, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 11 декабря.

«Наша цель — воспитывать у жителей Московской области бережное отношение к окружающей среде. Поэтому активисты, участвующие в подобных акциях, всегда пытаются донести до граждан, почему важно выкидывать мусор в специально отведенных для этого местах, а также содействовать пресечению работы незаконных свалок. Ведь от этого зависит и качество почвы, и чистота грунтовых вод», — сказал Коган.

Всего с начала действия программы было проведено 6747 рейдов, выявлено 968 нарушений, по которым был составлен 791 протокол об административных правонарушениях на сумму 33,9 миллиона рублей, уточнил министр.

8 декабря губернатор Андрей Воробьев вручил награды активистам и победителям социального эксперимента «Чистое Подмосковье», а также авторам видеороликов о незаконном выбросе мусора. Он подчеркнул, что региональные власти открыли «очень большую программу по наведению чистоты и порядка в Московской области».

18 сентября стало известно, что Мособласть вошла в число лидеров по количеству экологических мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку.

Программа «Чистое Подмосковье» стартовала в августе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Цель проекта —профилактика правонарушений со стороны граждан по сбросу мусора в неположенных местах. В патрулировании улиц участвовали представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты.