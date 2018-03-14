Голландцы займутся дегазацией мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье

Дегазация мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья будет проводиться с использованием голландской технологии. Решение об этом было принято в среду, 14 марта, сообщили «Ленте.ру» в министерстве экологии и природопользования Московской области.

На заседании были рассмотрены две почти идентичные технологии для сбора и утилизация свалочного газа, предложенные австрийско-немецкими и голландскими специалистами. В итоге решено было использовать оборудование голландской компании Multriwell, поскольку на его монтаж требуется на 15 дней меньше.

«Мы согласились с выводами ученых, поскольку нам важно сейчас уложиться в срок и до 15 июня уже полностью запустить систему дегазации. Нам это сегодня подтвердили и голландские разработчики», — отметил заместитель министра экологии и природопользования Михаил Сылка.

В «Ядрово» смонтируют систему горизонтальных и вертикальных скважин, через которые газ будут направлять в конденсатосборный коллектор и затем — в систему утилизации. Технология Multriwell уже была апробирована на полигоне «Преображенка» в Самарской области, использовалась в Нидерландах, Польше, Аргентине.

В настоящее время вблизи полигона «Ядрово» работают две стационарных станции экомониторинга, которые анализируют качество атмосферного воздуха в автоматическом режиме каждые 20 минут. Результаты доступны на сайте администрации Волоколамского района. В ближайшее время там появится еще две станции. Также в районе свалки каждый вечер берут пробы воздуха, они показывают, что содержание загрязняющих веществ в атмосфере не превышает предельно допустимой концентрации.

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