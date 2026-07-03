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16:54, 3 июля 2026Из жизни

Названы два условия для прогулок с собакой без поводка в российском лесу

Эксперт Шматков: Гулять с собакой в лесу без поводка разрешено не везде
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Гулять в российском лесу с собакой без поводка в общем случае разрешено, но не везде. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта «Народного фронта» Николая Шматкова.

По мнению эксперта, спускать питомца с поводка можно при двух условиях. Во-первых, нельзя, чтобы прогулка создавала угрозу окружающим. Во-вторых, она не должна быть истолкована как охота.

Шматков признал, что на особо охраняемых природных территориях выгул без поводка иногда запрещен, причем ограничения зависят от режима конкретной территории. На отдельные объекты посетителей с животными не допускают вовсе.

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В качестве примера специалист привел лосиную биостанцию в подмосковном «Лосином острове». Он считает, что с собакой туда не пустят, поскольку лоси и олени принимают ее за волка.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что собакам, потерявшим хозяина, могут быть необходимы антидепрессанты. По его словам, при разговоре о депрессии у собак важно проявлять осторожность и не списывать на нее любое расстройство.

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