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Из жизни
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16:18, 2 июля 2026Из жизни

Кинолог рассказал о депрессии у собак после потери хозяина и смены дома

Кинолог Голубев: Собакам, потерявшим хозяина, могут быть необходимы антидепрессанты
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: IMG Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Назначение антидепрессантов собакам требует крайне осторожного и взвешенного подхода. Об этом президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с RT.

«Основная проблема заключается в диагностике: мы не можем напрямую спросить у питомца, что именно его беспокоит, поэтому любой поведенческий сбой требует тщательного анализа», — сказал Голубев. По его словам, при разговоре о депрессии у собак важно проявлять осторожность и не списывать на нее любое схожее расстройство, поскольку за деструктивным поведением или апатией нередко стоит обычный дефицит физических и умственных нагрузок.

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Серьезные препараты, по мнению кинолога, необходимы лишь в тех случаях, когда у собаки действительно диагностировали тяжелые формы сепарационной тревоги и компульсивного расстройства. Они также помогут при состояниях, похожих на депрессию после потери хозяина, смены дома или пережитого насилия.

Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу, Бразилия, собака четыре месяца ждала умершего хозяина у больницы, растрогала людей и нашла новую семью.

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