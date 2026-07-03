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17:04, 3 июля 2026Спорт

Восемь игроков одной африканской сборной провалили допинг-тесты на ЧМ-2026

Восемь игроков сборной Туниса провалили допинг-тесты на ЧМ-2026 из-за мексиканского мяса
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Восемь игроков одной африканской сборной провалили допинг-тесты на ЧМ-2026. Об этом сообщает The Times.

В пробах футболистов был найден кленбутерол, который является запрещенным веществом. Одна из возможных причин случившегося — употребление игроками мяса на базе в Мексике. Официальные лица пришли к выводу, что использование кленбутерола не было преднамеренным.

Сборная Туниса заняла последнее место в группе F с командами Нидерландов, Японии и Швеции. Она проиграла все три матча с общей разницей мячей 2-12.

После поражения в первом матче со Швецией с поста главного тренера уволили Сабри Лямуши. Французский специалист возглавлял команду с января 2026 года.

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