Более 120 пассажиров пожаловались на диарею и рвоту на круизном лайнере

102 пассажира и 23 члена экипажа заразились норовирусом на круизном лайнере Ruby Princess

Более 120 пассажиров круизного лайнера Ruby Princess заразились норовирусом во время рейса на Аляску. Об этом стало известно PerthNow.

102 пассажира и 23 члена экипажа пожаловались на рвоту и диарею во время 20-дневной поездки из Сан-Франциско, США, в Канаду и на Аляску. Компания Princess Cruises заявила, что экипаж судна отреагировал оперативно и внедрил «усиленные санитарные протоколы на судне» — заболевших гостей изолировали в каютах.

Круиз из Калифорнии начался 12 июня. Всего на борту находились 3032 пассажира и 1144 сотрудника лайнера. Перед следующим рейсом, который состоится 3 июля, организатор обещал тщательно очистить и продезинфицировать судно.

Уточняется, что норовирус очень заразен и часто передается через пищу или поверхности в местах большого скопления людей. Для многих это кратковременное заболевание, которое длится три дня. Однако оно может быть опасно для людей с сопутствующими заболеваниями, маленьких детей и лиц старше 65 лет.

Ранее две враждующие семьи устроили драку перед посадкой на круизный лайнер и попали на видео. Во время прохождения таможни 16 человек что-то не поделили между собой и начали избивать друг друга, разбрасывая ограждения и багаж.