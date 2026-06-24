Две враждующие семьи устроили драку перед посадкой на круизный лайнер и попали на видео

NYP: 16 пассажиров лишились поездки на круизном лайнере Carnival Cruises из-за драки

Пассажиры круизного лайнера компании Carnival Cruises устроили массовую драку перед посадкой на борт и попали на видео. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Инцидент произошел в порту Майами-Дейд, США. Во время прохождения таможни 16 человек что-то не поделили между собой и начали избивать друг друга, разбрасывая ограждения и багаж. На опубликованных в сети кадрах туристы кричат, хватают оппонентов за волосы и бьют друг друга кулаками. В потасовке участвовали как женщины, так и мужчины.

Позже сотрудники правоохранительных органов объяснили, что драка произошла между двумя враждующими семьями. Никого не арестовали, однако все дебоширы лишились поездки: им запретили пользоваться услугами круизной компании.

Ранее предпочитающие люксовый туризм россияне полюбили круизы. По мнению специалиста, еще несколько лет назад круизный отдых казался соотечественникам чем-то особенным. Теперь же он все чаще обсуждается в числе трендов.

