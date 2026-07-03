Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:04, 3 июля 2026Забота о себе

Диетолог объяснила опасность милкшейков и бабл-ти

Диетолог Мухина: Милкшейки и бабл-ти вызывают скачки инсулина и повышают риск диабета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Leung / Unsplash

Диетолог Марият Мухина предупредила, что некоторые популярные летние продукты могут повышать риск развития сахарного диабета у детей. По словам специалиста, особое внимание стоит обратить не только на сладости, но и на привычные перекусы. Об этом она рассказала в беседе с НСН.

Мухина напомнила, что за последние десять лет число молодых россиян с диабетом значительно выросло. Все чаще у людей до 35 лет врачи выявляют диабет второго типа, который раньше считался заболеванием людей старшего возраста.

Диетолог отметила, что летом дети нередко увлекаются мороженым, милкшейками и бабл-ти. По ее словам, такие напитки и десерты содержат большое количество сахара, а шарики тапиоки в составе бабл-ти богаты крахмалом.

«Происходят резкие скачки инсулина, что со временем истощает поджелудочную железу», — объяснила она.

Эксперт также порекомендовала не злоупотреблять чипсами, сладкими круассанами и творожными сырками. По ее словам, подобные продукты способны быстро повышать уровень глюкозы в крови, а некоторые из них практически не дают чувства насыщения.

Кроме того, Мухина призвала внимательнее относиться к так называемым полезным сладостям. Она пояснила, что батончики с медом, изюмом или финиками могут не содержать добавленного сахара, однако в них остается большое количество природных сахаров и легкоусвояемых углеводов.

Ранее любителей энергетиков предупредили о неочевидных последствиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разрешили выпускать бензин и дизель класса «Евро-3». Что это означает и безопасно ли такое топливо

    Доктор Мясников назвал очевидной глупостью МРТ всего тела

    Российский миллиардер сел за хищение сотен миллионов рублей дольщиков

    Москвичам назвали порядок действий в непогоду

    Звезду «Человека-Паука» застали за поцелуями с 26-летней рэпершей

    Ценам на ключевой драгметалл спрогнозировали падение

    Мигрант избил туриста, обокрал его и оставил лежать на улице без сознания

    Катя Лель рассказала о выступающем вместо нее двойнике

    Российские чиновники отказали в выплате по ранению проходившему сложное лечение бойцу СВО

    Последствия глобального потепления для России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok