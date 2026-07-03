Любителей энергетиков предупредили о неочевидных последствиях

Стоматолог Лонго: Из-за энергетиков может повыситься чувствительность зубов к холоду

Стоматолог Антонио Лонго заявил, что энергетические напитки, помимо бессонницы из-за кофеина в составе, могут привести и к неочевидным последствиям. Предупреждение он сделал в разговоре с изданием Infosalus.

Так, по словам Лонго, энергетики ухудшают защиту зубов, так как после их приема меняется pH полости рта, а слюна его восстанавливает не сразу. Со временем это может привести к возникновению дискомфорта при чистке зубов и их повышенной чувствительности к холоду, подчеркнул доктор.

Стоматолог добавил, что из-за кофеина, который есть в энергетиках, у любителей этих напитков могут появиться бессонница, изжога, тошнота, диарея, боль в животе, тревожность, нервозность и раздражительность. Врач Пабло Туррион уточнил, что особенно возникновению побочных эффектов от энергетиков подвержены беременные и кормящие женщины, подростки, а также люди с патологиями сердечно-сосудистой системы и нарушенным сном.

Ранее кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил пользу теплых напитков в жару. По словам специалиста, они лучше ледяной воды помогут пережить высокие температуры.