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Забота о себе
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15:35, 3 июля 2026Забота о себе

Любителей энергетиков предупредили о неочевидных последствиях

Стоматолог Лонго: Из-за энергетиков может повыситься чувствительность зубов к холоду
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Антонио Лонго заявил, что энергетические напитки, помимо бессонницы из-за кофеина в составе, могут привести и к неочевидным последствиям. Предупреждение он сделал в разговоре с изданием Infosalus.

Так, по словам Лонго, энергетики ухудшают защиту зубов, так как после их приема меняется pH полости рта, а слюна его восстанавливает не сразу. Со временем это может привести к возникновению дискомфорта при чистке зубов и их повышенной чувствительности к холоду, подчеркнул доктор.

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Стоматолог добавил, что из-за кофеина, который есть в энергетиках, у любителей этих напитков могут появиться бессонница, изжога, тошнота, диарея, боль в животе, тревожность, нервозность и раздражительность. Врач Пабло Туррион уточнил, что особенно возникновению побочных эффектов от энергетиков подвержены беременные и кормящие женщины, подростки, а также люди с патологиями сердечно-сосудистой системы и нарушенным сном.

Ранее кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил пользу теплых напитков в жару. По словам специалиста, они лучше ледяной воды помогут пережить высокие температуры.

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