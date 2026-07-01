Россиянам объяснили пользу теплых напитков в жару

Эксперт Литвинов: Теплые напитки стимулируют потоотделение, охлаждая организм

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов рассказал ТАСС, что распространенное убеждение о пользе ледяной воды в жаркую погоду ошибочно.

По словам специалиста, холодные напитки запускают реакцию, обратную ожидаемой: они активируют терморецепторы в полости рта и глотке, и мозг воспринимает это как сигнал угрозы переохлаждения. В результате сосуды кожи сужаются, а отдача тепла замедляется, что ведет к перегреву организма.

Горячие напитки, напротив, стимулируют потоотделение. Испарение пота с поверхности кожи — наиболее естественный и эффективный способ охлаждения тела в условиях высоких температур. Поэтому, как пояснил Литвинов, горячий чай или кофе без сахара помогают переносить жару лучше, чем ледяная вода, которая лишь создает иллюзию охлаждения.

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