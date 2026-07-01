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03:53, 1 июля 2026Забота о себе

Россиянам объяснили пользу теплых напитков в жару

Эксперт Литвинов: Теплые напитки стимулируют потоотделение, охлаждая организм
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов рассказал ТАСС, что распространенное убеждение о пользе ледяной воды в жаркую погоду ошибочно.

По словам специалиста, холодные напитки запускают реакцию, обратную ожидаемой: они активируют терморецепторы в полости рта и глотке, и мозг воспринимает это как сигнал угрозы переохлаждения. В результате сосуды кожи сужаются, а отдача тепла замедляется, что ведет к перегреву организма.

Горячие напитки, напротив, стимулируют потоотделение. Испарение пота с поверхности кожи — наиболее естественный и эффективный способ охлаждения тела в условиях высоких температур. Поэтому, как пояснил Литвинов, горячий чай или кофе без сахара помогают переносить жару лучше, чем ледяная вода, которая лишь создает иллюзию охлаждения.

Ранее кардиолог Мария Чайковская заявила, что бессонница летом может представлять серьезную опасность для здоровья.

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