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15:28, 3 июля 2026Россия

Минобороны России после сообщений об «украинском Искандере» сделало заявление о ракете

МО России: Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Такое заявление после сообщений Bloomberg об использовании Киевом «украинского Искандера» сделали в Министерстве обороны России.

Эта сбитая ракета была упомянута в итоговой сводке Минобороны за неделю с 27 июня по 3 июля. Где именно был сбит выпущенный Вооруженными силами Украины снаряд, не уточняется.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»

Минобороны России

Как сообщалось ранее, Bloomberg заявил, что Украина могла впервые применить дальнобойную ракету собственного производства для удара по России.

Главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман 27 июня утверждал, что Украина в ближайшее время ожидает запуск баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М». При этом позже он отверг связь выпущенной ракеты с FP-9.

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