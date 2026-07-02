Украина могла впервые применить дальнобойную ракету собственного производства для удара по России. К такому выводу пришли журналисты Bloomberg.
Ранее в Минобороны подтвердили, что Вооруженные силы (ВС) России сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Однако ведомство не раскрыло другие подробности. Тем не менее аналитики Bloomberg допустили, что Украина могла впервые применить в боевых условиях собственную ракету.
В свою очередь, главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман публично отрицает предположения о том, что это была ракета FP-9 их разработки.
Украина анонсировала запуск аналога «Искандера»
27 июня Штилерман сообщил, что Украина в ближайшее время ожидает запуск баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М».
Киев также готов производить дальнобойные ракеты «Фламинго» в необходимом количестве. В этот же день Украина попыталась нанести удар этими ракетами, однако, как сообщили в Минобороны, все они были ликвидированы.
Украина хочет производить дальнобойные ракеты SCALP
Кроме того, Украина начала переговоры о лицензии на производство дальнобойных ракет SCALP. Об этом 29 июня заявил министр обороны страны Михаил Федоров.
По его словам, все это обсуждали украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. В то же время Федоров подчеркнул, что говорить о конкретных результатах на данный момент рано.
Комментируя заявления министра, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина не сможет поставить на поток производство дальнобойных ракет SCALP.
«Тут два момента. Первый — политический. Макрон может говорить все что угодно, потому что он ни за что не отвечает. Буквально через 3-4 месяца он перестанет быть президентом Франции. Второй — экономический. SCALP — это имущество компании, которая производит это оружие», — высказался эксперт.
По мнению Матвийчука, дальше разговоров дело не продвинется, максимум — будет какая-то пробная партия.