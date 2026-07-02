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14:48, 2 июля 2026Бывший СССР

ПВО России сбила дальнобойную баллистическую ракету. Это мог быть украинский аналог «Искандера»

Bloomberg: Украина впервые применила собственную дальнобойную ракету для удара по РФ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Украина могла впервые применить дальнобойную ракету собственного производства для удара по России. К такому выводу пришли журналисты Bloomberg.

Ранее в Минобороны подтвердили, что Вооруженные силы (ВС) России сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Однако ведомство не раскрыло другие подробности. Тем не менее аналитики Bloomberg допустили, что Украина могла впервые применить в боевых условиях собственную ракету.

Большая воронка от перехваченной оперативно-тактической (баллистической) ракеты в Московской области 30 июня.

Большая воронка от перехваченной оперативно-тактической (баллистической) ракеты в Московской области 30 июня. Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В свою очередь, главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман публично отрицает предположения о том, что это была ракета FP-9 их разработки.

Украина анонсировала запуск аналога «Искандера»

27 июня Штилерман сообщил, что Украина в ближайшее время ожидает запуск баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М».

FP-9

FP-9. Изображение: Fire Point

Киев также готов производить дальнобойные ракеты «Фламинго» в необходимом количестве. В этот же день Украина попыталась нанести удар этими ракетами, однако, как сообщили в Минобороны, все они были ликвидированы.

Украина хочет производить дальнобойные ракеты SCALP

Кроме того, Украина начала переговоры о лицензии на производство дальнобойных ракет SCALP. Об этом 29 июня заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

По его словам, все это обсуждали украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. В то же время Федоров подчеркнул, что говорить о конкретных результатах на данный момент рано.

Россия. Забайкальский край. Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» во время боевых учений по управлению ракетными ударами

Россия. Забайкальский край. Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» во время боевых учений по управлению ракетными ударами. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Комментируя заявления министра, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина не сможет поставить на поток производство дальнобойных ракет SCALP.

«Тут два момента. Первый — политический. Макрон может говорить все что угодно, потому что он ни за что не отвечает. Буквально через 3-4 месяца он перестанет быть президентом Франции. Второй — экономический. SCALP — это имущество компании, которая производит это оружие», — высказался эксперт.

По мнению Матвийчука, дальше разговоров дело не продвинется, максимум — будет какая-то пробная партия.

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