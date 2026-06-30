Перспективы производства дальнобойных ракет SCALP на Украине оценили

Полковник Матвийчук усомнился в наладке производства дальнобойных ракет SCALP на Украине

Украина не сможет поставить на поток производство дальнобойных ракет SCALP, убежден полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Перспективы наладки выпуска оружия в республике он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что страна ведет переговоры о лицензии на производство ракет SCALP. По его словам, данную тему якобы обсуждали украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. В настоящее время ведутся переговоры между правительством Франции и компанией-производителем ракет.

«Тут два момента. Первый — политический. Макрон может говорить все что угодно, потому что он Макрон и ни за что не отвечает. Буквально через 3-4 месяца он перестанет быть президентом Франции. Второй — экономический. SCALP — это имущество компании, которая производит это оружие. Кстати, это французско-британская компания. Они вложили туда миллионы долларов, евро или франков, и они на перспективу заложили прибыль, и эта прибыль, конечно же, от продажи. Они заложили там 800-900, а, может, и тысячу процентов прибыли, и сегодня это передать Украине, чтобы она сама их производила — это нонсенс», — высказался эксперт.

По мнению Матвийчука, дальше разговоров дело не продвинется, максимум — будет какая-то пробная партия. Он уточнил, что поставить на поток производство ракет SCALP на Украине не получится в виду отсутствия соответствующей промышленной базы в стране и финансово-экономической незаинтересованности промышленных кругов Франции.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой.

