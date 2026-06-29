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23:34, 29 июня 2026Бывший СССР

Украина начала переговоры о лицензии на производство дальнобойных ракет

Федоров: Украина ведет переговоры о лицензии на производство дальнобойных ракет SCALP
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украина ведет переговоры о лицензии на производство дальнобойных ракет SCALP, заявил министр обороны страны Михаил Федоров. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, данную тему якобы обсуждали украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. В настоящее время ведутся переговоры между правительством Франции и компанией-производителем ракет.

В то же время Федоров подчеркнул, что говорить о конкретных результатах на данный момент рано.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой.

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