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13:28, 2 июля 2026Бывший СССР

Bloomberg сообщило о возможном применении Украиной собственной дальнобойной ракеты

Bloomberg: Украина, вероятно, впервые применила собственную дальнобойную ракету
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина могла впервые применить дальнобойную ракету собственного производства для удара по России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Украина, возможно, применила свою первую баллистическую ракету», — сказано в материале.

Журналисты сделали такой вывод из заявлений Минобороны России, опубликованных ТАСС. 1 июля в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности.

27 июня появилась информация, что Украина готовит запуск дальнобойной баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М». Изготовлением этого вида оружия занимается компания Fire Point.

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