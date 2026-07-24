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14:53, 24 июля 2026Силовые структуры

Суд определил судьбу используемых балашихинским отравителем ядов

Мособлсуд постановил уничтожить изъятые у балашихинского отравителя яды и жидкости
Варвара Митина (редактор)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

Мособлсуд постановил уничтожить изъятые у балашихинского отравителя Артема Миссюры яды, порошки и жидкости. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

На вопрос журналистов, зачем он пошел на преступление, Миссюра заявил, что «из-за глупости».

24 июля Мособлсуд приговорил отравителя к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в мошенничестве, убийстве двух человек — бабушки и друга детства, покушении на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, девушка и два друга. С него также взыскали 854 тысячи рублей компенсации.

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