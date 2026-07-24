Раскрыт размер компенсации с приговоренного к пожизненному балашихинского отравителя

Суд взыскал с балашихинского отравителя Миссюры 854 тысячи рублей

Суд взыскал 854 тысячи рублей с жителя Балашихи Артема Миссюры, осужденного за отравление девяти человек. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Такую компенсацию морального вреда определил пострадавшим Московский областной суд. У Миссюры также конфисковали телефон. Он свою вину признал и раскаялся в содеянном.

24 июля Мособлсуд приговорил отравителя к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в убийстве двух человек — бабушки и друга детства, покушении на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, девушка и два друга, а также в мошенничестве.

Осенью 2023 года Миссюра решил убить родственников из корысти, а друга — из зависти. Он приобрел ядовитые вещества через интернет. Яд он решил испытать на девушке, с которой был в длительных отношениях. 13 января 2024 года он подмешал его ей в напиток, в результате у пострадавшей случился инсульт, однако она выжила благодаря врачам. Пока девушка была в больнице, ее «возлюбленный» взял на ее имя два кредита на 574 тысячи рублей.

Убедившись в действии яда, 3 февраля 2024 года он отравил друга ягодным морсом в машине — молодой человек скончался в больнице. С января по июнь 2024 года он систематически подсыпал яды в продукты в квартирах бабушки и родителей. Члены семьи по несколько раз попадали в больницу, врачи не могли определить причину. 18 апреля 2024 года бабушка скончалась в реанимации.

В мае 2024 года он попытался отравить брата девушки и его друга рулетом с крабовыми палочками — оба выжили.