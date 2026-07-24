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Из жизни
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15:05, 24 июля 2026 (обновлено: 15:17, 24 июля 2026)Из жизни

99-летняя долгожительница предприняла попытку взобраться на знаменитый вулкан

В Японии 99-летняя женщина упала и не смогла взобраться на гору Фудзи
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Toru Hanai / Reuters

В Японии 99-летняя женщина предприняла попытку взобраться на гору Фудзи. Об этом сообщает SoraNews24.

Рано утром 17 июля полиция префектуры Сидзуока получила вызов от пожилой женщины со склона Фудзи. Японка рассказала, что совершала восхождение на знаменитый вулкан с 99-летней подругой, и ей нужна помощь. Выяснилось, что пострадавшая — большая любительница активного отдыха на природе, однако во время похода на Фудзи она упала.

Женщины провели ночь в горной хижине и надеялись продолжить путь. Однако утром оказалось, что у активной долгожительницы после падения разболелись поясница и ягодицы, поэтому идти дальше она не может.

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Сотрудники полиции отправили на место спасателей, которые благополучно нашли 99-летнюю туристку и ее подругу. Пострадавшую доставили в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в США медведь напал на женщину, которая шла по горной тропе. Происшествие случилось на Аляске.

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