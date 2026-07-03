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17:03, 3 июля 2026Мир

Туск назвал глупым решение Зеленского

Туск: Зеленский принял глупое решение о героизации УПА
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал глупыми попытки президента Украины Владимира Зеленского получить поддержку внутри страны за счет ухудшения отношений с Польшей. Об этом польский лидер сообщил журналистам телеканала Polsat News.

«Самым глупым, если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку на Украине, была эскалация напряжения между Украиной и Польшей. (...) Никто не сядет нам на голову, мы помним об интересах Польши», — прокомментировал ситуацию Туск.

По его словам, причиной напряжения в двусторонних отношениях Польши и Украины стало «ненужное» решение Зеленского о присвоении одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев Украинской повстанческой армии» (УПА; запрещенная в России экстремистская организация). Туск отметил, что теперь перед украинским лидером стоит задача найти способ для снижения возникшего напряжения.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Туска за проводимую им внешнюю политику. Как он отметил в соцсетях, стране нужен лидер, который защитит польские интересы и не даст Зеленскому переступать красные линии.

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