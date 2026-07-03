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17:01, 3 июля 2026Ценности

Огромная очередь за печеньями в Москве попала на видео

Огромная очередь за печеньями по 490 рублей за штуку в Москве попала на видео
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @10.10.cake

Огромная очередь за печеньями в Москве попала на видео. Ролик опубликовала кондитер Елизавета с никнеймом 10.10.cake в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Специалист решила с коллегой отстоять километровую очередь, чтобы попробовать популярные десерты известной блогерши Полины Филимоновой, более известной как Полина Кукис.

Известно, что десерт стоит 490 рублей за штуку. При этом из-за большого потока желающих приобрести можно лишь два печенья на руки.

«В очереди мы стояли два часа, но время прошло незаметно. Советую брать с собой подружку. Забавно, что к нам несколько раз подходили люди и спрашивали, почему такая большая очередь. Когда мы говорили, что за печеньем, люди думали, что его раздают бесплатно. Но, к сожалению, нам пришлось заплатить за два печенья и лимонад 1500 рублей», — поделилась россиянка.

В июне москвичам стали продавать кусок хлеба с колбасой за 650 рублей. За упомянутую цену посетителям предложили фокаччу с салями весом 145 граммов.

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