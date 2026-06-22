Москвичам стали продавать кусок хлеба с колбасой за 650 рублей

В московском ресторане Masa madre стали продавать кусок хлеба с колбасой за 650 рублей

В московском ресторане Masa madre стали продавать кусок хлеба с колбасой за 650 рублей. Позиция представлена на сайте заведения.

Так, за упомянутую цену посетители могут заказать фокаччу с салями весом 145 граммов. Уточняется, что КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) блюда составляет 324/11/12/44 на 100 граммов.

Бутерброд, представленный на снимке, нарезают в форме треугольника, накладывая сверху тонко порезанные ломтики колбасы.

В апреле 2025 года была раскрыта цена бутерброда с маслом с доставкой до дома для россиян. Перекус, состоящий из белого хлеба и сливочного масла, стоил 39 рублей без учета доставки.