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13:09, 1 апреля 2025Ценности

Раскрыта цена бутерброда с маслом с доставкой до дома для россиян

«Яндекс Лавка» предложила россиянам заказать хлеб с маслом до дома за 39 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

«Яндекс Лавка» предложила россиянам заказать бутерброд с маслом с доставкой до дома. Соответствующий товар появился в приложении сервиса.

Так, покупателям раскрыли, что бутерброд состоит из белого хлеба и сливочного масла. Его цена составляет 39 рублей без учета доставки. «Масло не жирное, масло вкусное. Красота в простоте: белый хлеб, сливочное масло, и даже намазывать самому не нужно», — гласит описание на странице сервиса.

Ранее сообщалось, что в «Кофемании» начали продавать воду в стаканах за 650 рублей. Отмечается, что маленький стакан жидкости в заведении стали предлагать за 350 рублей, большой — за 650 рублей.

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