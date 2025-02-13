В «Кофемании» начали продавать воду в стаканах за 650 рублей

В московском ресторане «Кофемания» стали продавать воду в стаканах за 650 рублей

В московском ресторане «Кофемания» начали продавать воду в стаканах за 650 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Отмечается, что маленький стакан жидкости в заведении стали предлагать за 350 рублей, большой — за 650 рублей. При этом бесплатно воду могут налить только при предъявлении таблетки.

Кроме того, Telegram-канал «ЛюбаЕСТ» нашел в сети пост посетительницы ресторана, которая заявила, что поговорила с официантом насчет нововведения. Как объяснил сотрудник, в кафе снизились продажи бутилированной воды, поскольку клиенты стали чаще брать бесплатную воду в стаканах. В то же время автор поста подчеркнула, что ей пришлось купить стакан воды за 350 рублей, чтобы запить таблетки.

В январе самый дорогой завтрак в России еще больше подорожал. По сравнению с октябрем 2024 года, завтрак в московском ресторане «Белуга» подорожал с 72 тысяч до 77 тысяч рублей.