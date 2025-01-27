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14:43, 27 января 2025Ценности

Самый дорогой завтрак в России еще сильнее подорожал

Завтрак из московского ресторана «Белуга» подорожал с 72 до 77 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Макс Брандт / YouTube

Самый дорогой завтрак в России еще сильнее подорожал. На это обратили внимание администраторы Telegram-канала «Антиглянец».

Согласно публикации, по сравнению с октябрем 2024 года, завтрак в московском ресторане «Белуга» подорожал с 72 тысяч до 77 тысяч рублей. Кроме того, отмечается, что изменился и состав завтрака. Так, теперь гостям предлагают «жимчики» (драники), каленые яйца и чипсоны.

«Теперь его [завтрак] готовит костромич Роман Чистов, пришедший на замену Жене Викентьеву», — говорится в посте.

В октябре 2024 года россиянам уже показывали упомянутый завтрак. Тогда в «Завтрак бурлака» входили килограмм осетровой икры, литр водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом, а также нарезной батон, черный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и килька.

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