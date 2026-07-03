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17:02, 3 июля 2026Россия

Российская школа сгорела из-за удара молнии

В Якутии школа сгорела из-за удара молнии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Республики Саха (Якутия)»

В Сунтарском районе Якутии школа сгорела из-за удара молнии. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По оперативным данным, произошло возгорание деревянного одноэтажного здания школы 1976 года постройки. Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС, площадь возгорания составила 714 квадратных метров.

«Предварительная причина пожара — удар молнии», — уточнили в прокуратуре, добавив, что расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Таганрог начался пожар в местной школе. Сообщалось, что в здание врезался беспилотник.

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