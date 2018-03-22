Названа главная экологическая проблема России

Самой запущенной проблемой экологии в России является утилизация мусора. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам экологии, природоохранной политики и транспорта Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.

В ходе Всероссийской экологической акции «Голубая лента», которая прошла на Входной площади парка Победы, Иванов отметил, что вопрос утилизации твердых бытовых отходов стоит очень остро в России.

Ранее жители подмосковного Волоколамска потребовали у местных властей ликвидировать мусорный полигон Ядрово. В городе несколько недель идут акции протеста. На митинге 21 марта протестующие побили главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту.

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